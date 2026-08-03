AK Parti’ye Geçeceği İddia Edilmişti, Mithat Bülent Özmen’den Yanıt Geldi

AK Parti’ye katılacağı öne sürülen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özmen, CHP’den ayrılmayacağını belirterek, “Görevime Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak devam edeceğim” dedi.

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AK Parti’ye Geçeceği İddia Edilmişti, Mithat Bülent Özmen’den Yanıt Geldi
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Özmen, söz konusu iddiaları reddederek CHP’de kalacağını ve görevine partisinin adayı olarak devam edeceğini açıkladı.

Hakkındaki parti değiştireceği yönündeki iddialara bugüne kadar kamu görevlisi olmanın getirdiği hassasiyet nedeniyle yanıt vermediğini belirten Özmen, ancak son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

'HANGİ SİYASİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN'

Meslek hayatı boyunca hem kamu hem de özel sektörde çeşitli görevler üstlendiğini aktaran Özmen, görevlerini yerine getirirken devlet terbiyesiyle hareket ettiğini söyledi. Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevindeki temel amacının makam değil, kamu hizmeti olduğunu vurguladı. Mazbatasını aldığı gün parti rozetini çıkardığını belirten Özmen, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Eyüpsultanlılara eşit hizmet etme sorumluluğu olarak görüyorum" dedi.

AK Parti’ye Geçeceği İddia Edilmişti, Mithat Bülent Özmen’den Yanıt Geldi - Resim : 1

'SORUMLU HİSSEDİYORUM'

Görev süresince adalet ve hakkaniyet anlayışıyla çalışmaya özen gösterdiklerini belirten Özmen, "Bana oy verenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğum için destek verdi; bir kısmı ise siyasi görüşü ne olursa olsun şahsıma ve ortaya koyduğumuz anlayışa güven duyduğu için tercih yaptı. Ben bu güvenin tamamına karşı kendimi sorumlu hissediyorum" diye kaydetti.

AK Parti’ye Geçeceği İddia Edilmişti, Mithat Bülent Özmen’den Yanıt Geldi - Resim : 2

'SEÇİLMİŞ BİR BAŞKAN OLARAK DEVAM EDECEĞİM'

Bu güvenin tamamına karşı sorumluluk hissettiğini belirten Özmen, “Görevime Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim” dedi.

Özmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bundan sonra da bütün mesaimi Eyüpsultan'a hizmet etmeye ayıracak; enerjimi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına, ilçemizin geleceğine ve çocuklarımızın yarınlarına harcamayı sürdüreceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: Haber Merkezi

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