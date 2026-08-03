CHP’de Yaprak Dökümü Sürüyor! Derince Belediye Başkanı ve 18 Üye İstifa Etti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'n’de yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’nin Derince ilçesinde Belediye Başkanı Sertif Gökçe ile 18 belediye meclis üyesi, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.

Kararını yazılı bir açıklamayla duyuran Gökçe, 1999 yılında CHP’ye üye olduğunu ve aradan geçen yıllarda partinin farklı kademelerinde görev aldığını belirtti. Siyasete herhangi bir makam veya unvan elde etmek amacıyla girmediğini ifade eden Gökçe, temel hedefinin ülkesine ve milletine hizmet etmek olduğunu söyledi.

'HER KADEMEDE EMEK VERDİM'

Gençlik kollarından ilçe ve il yönetimine kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Gökçe,"Her kademede partimin başarısı için emek verdim, mücadele ettim. Bugün de Derince Belediye Başkanı olarak halkıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

'YENİ BİR HAREKETE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNA İNANIYORUM'

Siyasetin yalnızca geçmişe bağlılıkla değil, geleceğe karşı duyulan sorumlulukla da şekillenmesi gerektiğini belirten Gökçe,"Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, sosyal ve siyasal tablo karşısında, yeni bir anlayışa, yeni bir heyecana ve topluma yeniden umut verecek bir siyasi harekete ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum" dedi

Gökçe sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Aynı şekilde, uzun yıllardır büyük emek verdiğim partimin bugün içine sürüklendiği siyasi tabloda vicdanımın ve siyasi sorumluluğumun bana gösterdiği yolu izlemek zorunda olduğumu hissediyorum. Bu nedenle, büyük bir saygı ve teşekkürle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum."

Kaynak: DHA