Devlet Bahçeli Tehlikeye İşaret Etti, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Beka Meselesi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve nüfus artış hızındaki düşüşün Türkiye’nin geleceği açısından ciddi risk taşıdığını söyledi. Bahçeli, “Bu durum bir beka meselesidir” diyerek acil tedbir alınması çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Devlet Bahçeli Tehlikeye İşaret Etti, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Beka Meselesi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de aile yapısının çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti. Televizyon programları ve sosyal medya platformlarının yanı sıra özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesinin aile yapısını olumsuz etkilediğini savunan Bahçeli, acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Ailenin, toplumun ve milletin varlığını sürdürebilmesinde temel unsurlardan biri olduğunu ifade eden Bahçeli, aile kurumunun yapısal olarak zayıflamasının ve aileye ilişkin sorumlulukların bir yük olarak görülmesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Devlet Bahçeli Tehlikeye İşaret Etti, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Beka Meselesi' - Resim : 1

'OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR'

Türkiye’de ve dünyada aile yapısını etkileyen yeni dinamiklerin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, "Televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ+ gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

Devlet Bahçeli Tehlikeye İşaret Etti, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Beka Meselesi' - Resim : 2

'BEKA MESELESİDİR'

Nüfus artış hızındaki gerilemenin de Türkiye'nin geleceği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade eden Bahçeli, “Nüfus artış hızımızda büyük bir düşüş gözlenmekte. Bu durum bir beka meselesidir ve buna yönelik tedbirler ivedilikle alınmalıdır” dedi.

Gençlerin geleceğinin korunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, kayıp bir neslin ortaya çıkmasının önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Bahçeli, önceliğin aile yapısının korunması olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli kimlik ve kültür bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kadim geleneklerin özüne bağlı kalarak onları uygun bir biçimde yeniden inşa etmek ve geleceğe taşımak insanımız adına bize önemli sorumluluklar yüklüyor. Çünkü değerler uzun dönemli kültürel yönelimleri olduğu kadar inançları, bilgiyi, duyguları, algılamaları, tavır ve tutumları da içermektedir. Bunlar hayatımızın anlam evreni, tercihlerimizi ve eylemlerimizi belirleyecek kılavuzlardır. Bu bağlamda eğitim, irade sahibi insanın iradesini hakikate yöneltme işidir. Temel hedef ise sorumluluk sahibi insanın bir değer dünyası içinde yetiştirilmesi ve bunun planlanmasıdır"

Devlet Bahçeli'den Tarihi 'Çerçeve Yasa' Çağrısı: Mesele Siyaset Üstü, Tam Destek VerilmeliDevlet Bahçeli'den Tarihi 'Çerçeve Yasa' Çağrısı: Mesele Siyaset Üstü, Tam Destek VerilmeliGüncel

MHP Lideri Bahçeli’den CHP-YENİ Parti Hattına Tarihi ManifestoMHP Lideri Bahçeli’den CHP-YENİ Parti Hattına Tarihi ManifestoGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP Nüfus
Son Güncelleme:
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Görevden Uzaklaştırıldı Sinem Dedetaş Görevden Uzaklaştırıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İçişleri Bakanlığı Duyurdu, Siber Operasyonlarında 185 Şüpheli Yakalandı Sanal Medyada Siber Devriye, Onlarca Kişi Tutuklandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı TÜİK Temmuz Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı
AK Parti'den Ertuğrul Özkök'ün Sözlerine Sert Tepki: 'Zihinsel ve Ahlaki Bir Sefalettir' 'Zihinsel ve Ahlaki Bir Sefalettir'
Milyonları İlgilendiriyor! Ağustos Kira Artış Oranı Belli Oldu Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Etimesgut Belediyesi Operasyonunda Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı Erdal Beşikçioğlu Dahil 40 Kişi Tutuklandı