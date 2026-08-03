Devlet Bahçeli Tehlikeye İşaret Etti, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Beka Meselesi'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de aile yapısının çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti. Televizyon programları ve sosyal medya platformlarının yanı sıra özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesinin aile yapısını olumsuz etkilediğini savunan Bahçeli, acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Ailenin, toplumun ve milletin varlığını sürdürebilmesinde temel unsurlardan biri olduğunu ifade eden Bahçeli, aile kurumunun yapısal olarak zayıflamasının ve aileye ilişkin sorumlulukların bir yük olarak görülmesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

'OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR'

Türkiye’de ve dünyada aile yapısını etkileyen yeni dinamiklerin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, "Televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ+ gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

'BEKA MESELESİDİR'

Nüfus artış hızındaki gerilemenin de Türkiye'nin geleceği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade eden Bahçeli, “Nüfus artış hızımızda büyük bir düşüş gözlenmekte. Bu durum bir beka meselesidir ve buna yönelik tedbirler ivedilikle alınmalıdır” dedi.

Gençlerin geleceğinin korunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, kayıp bir neslin ortaya çıkmasının önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Bahçeli, önceliğin aile yapısının korunması olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli kimlik ve kültür bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kadim geleneklerin özüne bağlı kalarak onları uygun bir biçimde yeniden inşa etmek ve geleceğe taşımak insanımız adına bize önemli sorumluluklar yüklüyor. Çünkü değerler uzun dönemli kültürel yönelimleri olduğu kadar inançları, bilgiyi, duyguları, algılamaları, tavır ve tutumları da içermektedir. Bunlar hayatımızın anlam evreni, tercihlerimizi ve eylemlerimizi belirleyecek kılavuzlardır. Bu bağlamda eğitim, irade sahibi insanın iradesini hakikate yöneltme işidir. Temel hedef ise sorumluluk sahibi insanın bir değer dünyası içinde yetiştirilmesi ve bunun planlanmasıdır"

Kaynak: Haber Merkezi