Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Görevden Uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dedetaş'ın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Sinem Dedetaş, dün adliyeye sevk edilmişti. Savcıya ifade veren Dedetaş, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Dedetaş'ın tutuklanmasına karar vermişti .

Kaynak: Haber Merkezi