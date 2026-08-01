11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgan Tutuklandı! 'Beni Görünce Güldükleri İçin Yaptım'

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Türkiye, Mersin’den gelen vahşet görüntüleriyle sarsıldı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan M.A.D.'nin (11), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

'ARKADAŞLARIM KAÇTI, BEN KÖŞEDE SIKIŞIP KALDIM'

M.A.D., olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden M.A.D., şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

M.A.D., şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler" dedi.

OMURİLİKTE ÇATLAK, BEYİNDE ÖDEM VAR

Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D., şunları kaydetti:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

SALDIRGAN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.E., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Mersin Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KAN DONDURAN SAVUNMA

Zanlının savcılık soruşturmasında verdiği ifade, vahşetin arkasındaki akılalmaz bahaneyi gözler önüne serdi.

Zanlı M.E., ifadesinde, çocukların kendisine gülmesi nedeniyle olayın yaşandığını belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım. Bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" beyanında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA