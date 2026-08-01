Bakan Yumaklı Güncel Bilançoyu Açıkladı: 3 Kritik Yangın Daha Kontrol Altında

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Türkiye genelinde rüzgarın da etkisiyle peş peşe başlayan orman yangınlarına karşı yürütülen devasa mücadelede sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla yeşil vatanı savunan orman kahramanlarının son durum raporunu paylaştı. Bakan Yumaklı, gün içinde endişe yaratan 3 kritik bölgede alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

İşte alev hattından sıcak gelişmeler...

17.26 TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı güncel verilere göre, bugün öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan 3 büyük yangın noktası ekiplerin havadan ve karadan soluksuz müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı:

Antalya / Alanya Tepe Mahallesi

Kocaeli / Dilovası

Balıkesir / Marmara Adası Topağaç Mahallesi

İZMİR BUCA BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Yerleşim yerleri ile üniversite kampüsünü tehdit eden Ege'deki büyük kabusta da sona yaklaşıldı. 3 uçak, 5 helikopter ve 20 arazözden oluşan dev bir filoyla müdahale edilen İzmir Buca yangınının da an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

ÇİNE VE SUSURLUK İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Dünden bu yana rüzgarın yön değiştirmesiyle ekipleri en çok zorlayan iki hat olan Aydın Çine ve Balıkesir Susurluk yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için orman işçilerinin karadan ve havadan müdahalesinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

14.21 ERDEK'TE ALEVLER YÜKSELDİ

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

14.12 ALARM BU KEZ İZMİR'DE

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

13.19 ANTALYA DA ALARMA GEÇTİ

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

13.08 BALIKESİR'DE YENİ YANGIN ALARMI

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'na bağlı Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

11.10 BAKAN YUMAKLI SON BİLANÇOYU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettiklerini, bunların 162'sinin orman dışında çıktığını belirten Yumaklı, "Hamdolsun, an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık" diye konuştu.

Yumaklı, Balıkesir Gömeç ile Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarını tamamen kontrol altına aldıklarını ifade etti.

AYDIN ÇİNE'DE SON DURUM NE?

Enerjisini düşürdükleri Aydın-Çine yangınının ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi biçimde zorladı. Bu yangına arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler. An itibarıyla bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı, belki kısmi tütmeler olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. An itibarıyla tehlike oluşturacak bir yangın yok. Ama tabii bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim risk değerlendirmelerimiz hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı üzere, özellikle İstanbul'dan başlayarak bütün kıyı illerimizde saatte 60 kilometrenin üzerinde rüzgar uyarısı alıyoruz."

Yumaklı, rüzgarın hem yangınla mücadeleyi zorlaştırması hem de yeni yangınlara davetiye çıkarması açısından sıkıntılı olduğunun altını çizdi. Bakan Yumaklı, son 3 gündür çok zor bir mücadele gerçekleştirdiklerini ancak dünyadaki emsallerine bakıldığında, çok kısa sürede bu yangınlara müdahale edilerek belirli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

BÜTÜN UYARILARA RAĞMEN YİNE AYNI İHMAL

"Acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşmanla" mücadele ettiklerini dile getiren Yumaklı, "Bu düşmanın ortaya çıkmasında, bütün uyarılarımıza rağmen maalesef insan unsuru bulunuyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın, maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıkladığı üzere, yangına sebebiyet olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı.

Yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından yaban hayatına kadar oradaki yaşamı yok eden, zaman zaman ormanlarla iç içe bulunan yerleşim yerlerindeki hayatı tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi, hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz."

09.21 AYDIN ÇİNE'DE 3. GÜN

Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

00.15 BALIKESİR KABUSU

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

Susurluk'taki yangın bölgesini ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gömeç ilçesindeki yangın bölgesinde de soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

'İHMALİ OLANLAR HESABINI VERECEK'

Gömeç'teki yangına 2 kişinin kaynak yaparken sebebiyet verdiğini hatırlatan Ustaoğlu, "İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" diye konuştu. Ustaoğlu, Susurluk'taki yangının söndürülmesi için tüm kurumların teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Bölgedeki rüzgarın şiddetli olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut ilçesi istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz yangının enerjisinin biraz düşüreceğini tahmin ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak istiyoruz. 3 gündür başta orman teşkilatımızın kahraman personelleri, itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız ve fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Ustaoğlu, mahallelerin tahliyesine ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını fakat şu an için herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA-DHA-İHA