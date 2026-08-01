Görevden Alındı mı? Gürsel Tekin'den Bomba Açıklamalar: 'Kefenimi Giydim, O Başkanlar Radarımda'

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Siyasi kulislerde "Özgür Özel ve 90 vekilin YENİ Parti hamlesi ile belediyelerdeki saf değiştirme krizleri" tartışılmaya devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında da üye rozeti takma töreni ve basın toplantısı gerçekleştirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, yeni katılan üyeleri "Türkiye’nin arınma merkezine" hoş geldiniz diyerek karşıladı. Tekin, Türkiye'de yoksulluk, işsizlik ve siyasi kirlilik sorunlarına dikkati çekerek, "siyasetin imar, ihale ve iftira gibi unsurlardan arındırılması gerektiğini" söyledi.

'GÖZLÜK TAKMADIĞIM İÇİN RAKAMLARI KARIŞTIRDIM'

"Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında açıkladığı bazı belgelerde geçen rakamları, gözlük takmadığı için karıştırdığını" ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Rakamları karıştırdığım için haber oldum. İtiraf eden o gazeteciler diyor ki, 'Parayı aldık ama para o kadar değildi. Çaldık da büyüğünü çalmadık' diyor. Geçen hafta katılım törenimizde bizim töreni haberleştiren Sözcü Gazetesi ile BirGün Gazetesi burada mı acaba? Niye yoksunuz kardeşim? Ya mesela haber yapıyorsunuz, iftira haber yapıyorsunuz ve bu iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bırakıyorsunuz.

Ben doğal olarak yıllardır tanımış olduğum, dostluğum olan insanları savcılığa vermek zorunda kalıyorum. Bu haberleri yapıyorsunuz ve bu haberlerin karşılığında bizim söz hakkımızı haberleştirmiyorsunuz. 'Para aldı, para verdi' diye haber yapıyorsunuz. Günün sonunda kendimizi ifade etmemizin yolu, sadece yargıya başvurmanın ötesinde bir şey kalmıyor. "

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDA ARINMA KOMİSYONU KURULDU

Partinin 11 aydır uluslararası ayağı da olan devasa bir trol çetesinin ve sosyal medya ordusunun saldırısı altında olduğunu söyleyen Gürsel Tekin, parti içinde radikal bir temizlik operasyonu başlattıklarını duyurdu:

"Hüseyin Gün diye bir vatandaş, '153 bin kişilik ordu kurdum' diyor. Sosyal medyada o görmüş olduğunuz trol çetelerinin 11 aydır saldırısı altındayız. Partimiz yaşadığı bir sorun var. Bu sorunu çözmek için geldik. Ama sorun böyle değilmiş. Sorun çok derin. Uluslararası ayağı dahil olmak üzere büyük bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu bilin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana verdiklerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün vermek de benim namus borcumdur. Ben bu konuda kefenimi giydim. 7 düvele de meydan okuyorum. Şimdi partimizin düşmüş olduğu böyle bir durumda biz kayıtsız kalabilir miyiz? Bu mücadelemiz devam ediyor. Arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk. Komisyonun başında Zeki Şen olacak. Zeki Şen başkanlığında, iftiracı ve itirafçılarla ilişkileri olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz. Çünkü burası, Türkiye'nin arınma merkezi olacak."

'16 EKİM’E KADAR GÖREVDEYİM'

Kamuoyunda CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınacağı yönünde çıkan iddialara sert ve net bir dille yanıt veren Gürsel Tekin, mahkeme sürecine dair takvimi paylaştı. Tekin, hukuki statüsünü şu sözlerle özetledi:

"Geçen haftaki katılım töreninde benim bağırdığım kişi, kız kardeşimin oğlu. Orada biz bir düzen kurmuşuz. Takdir edersiniz ki Sayın Genel Başkanımızın katıldığı bir toplantıdır. Daha düzenli olsun istiyorum. O disiplini aşağıdan itibaren bozdukları için doğal olarak biz de insanız, bu kusurumuz da bu olsun. Yani Allah göstermesin Turgut Koç'un, Aziz İhsan Aktaş'ın, Ertan Yıldız'ın arkadaşı olsaydım ne olacaktı?

Biz sonuç itibarıyla çağrı heyeti olarak mahkeme tarafından geldik. 10 Temmuz'daki mahkeme 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. O konuda hiçbir sorun yok. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin genel başkanıyla en ufak bir sorunumuz yok."

'CAST AJANSI' KRİZİNE YANIT



Geçen haftaki üye katılım törenine sahte kalabalık oluşturmak için "Cast Ajansı" aracılığıyla parayla insan getirildiği iddialarını kesin bir dille reddeden Tekin, olayın kendileri dışında gelişen bir hata olduğunu ve soruşturma bittiğinde her şeyin ortaya çıkacağını söyledi:

"Ne ajansı? Neyin nesi? Soruşturma devam ettiği için çok ilginç şeyler var. Asla bizim tenezzül edeceğimiz bir şey değildir. Hayatımızın hiçbir tarafında para olmadığı için, bizim bu parayla pulla bizi suçlayanlar keşke itirafçıların siyasetçilere dağıttığı parayla da biraz meşgul olsalardı. 73 kişi eksik olsa ne fark ederdi? Fazla olsaydı ne fark ederdi? Ama belli ki bir hata olmuştur, bir yanlış olmuştur. Ama o hatanın, yanlışın hiçbiri bizimle ilgili değildir. Bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Soruşturma bittiği zaman hepiniz onu göreceksiniz.

Ama ne diye linç edildik ilk bir gün? Koca koca gazeteciler, koca koca yazarlar, ya biz sizi yıllardır okuruz. Telefon kadar size yakın olmama rağmen hiçbiriniz sormadınız. Faturalarınızı açıklayınca birden fırlamaya başladınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşunu vurdurmayacağım size."

'AK PARTİ’YE GİTMEK İSTEYEN BAŞKANLAR RADARIMDA'

Gürsel Tekin, bazı basın yayın organlarında "çağrı heyeti olarak mahkemeye başvurarak tedbir kararının kaldırılmasını istedikleri" yönünde haberler yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün yine diye bir haber geçmiş. Efendim, 'çağrı heyeti olarak biz başvuru yapmışız. Bizim tedbirimiz kaldırılsın' diye. Hukukçu değilim. İçimizde çok iyi hukukçular var. Bu bizim başvurularımızda olacak bir mesele değil. İkincisi, adli tatil dönemi ve kaldırılsın diye zaman zaman arkadaşlarımıza da söylediğimizde, 'bu tarih bitmeden bunun kaldırılması mümkün değildir' denildi. Bu yalan haberleri düzeltmek adına söylemiyorum. Hani merak eden arkadaşlarımız varsa, arkadaşlarımızın da bilgisi olsun diye bunları söylemek zorunda kaldım. Ama şunu söylüyorum: Çok net, AK Parti'ye gitmek isteyen ya da AK Parti'nin almak istediği belediye başkanları benim radarımdadır. Haberiniz olsun."

Kaynak: ANKA