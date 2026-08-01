Türk Sinemasının Unutulmaz İsmi Hayatını Kaybetti

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Kapıcılar Kralı”, “Züğürt Ağa” ve “Selamsız Bandosu”nda rol alan usta oyuncu Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kolukısa’nın vefat haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Oyuncunun hesabından yapılan paylaşımda, “Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ YAPIMLARDA YER ALMIŞTI

Uzun sanat hayatı boyunca birçok projede yer alan Can Kolukısa, sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de izleyiciyle buluştu. Usta oyuncu; “Asmalı Konak”, “Gibi”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “İnci Taneleri” gibi sevilen dizilerde rol aldı. Kolukısa, son olarak “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisiyle ekranlarda yer almıştı

Kaynak: Haber Merkezi