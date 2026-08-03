İçişleri Bakanlığı Duyurdu, Siber Operasyonlarında 185 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 15 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 93’ü tutuklanırken, 55 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik operasyonlarda 93 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Duyurdu, Siber Operasyonlarında 185 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı” 15 ilde "Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -93’ü tutuklandı. -55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı Duyurdu, Siber Operasyonlarında 185 Şüpheli Yakalandı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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