Cem Küçük'e Tepkiler Çığ Gibi! Hızını Alamadı, Yeni İhraçlar İstedi

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK’dan ayırma cezasıyla YDK’ya sevk edilen teğmenler ve idarecilere TSK'dan ayırma cezası verdi. Söz konusu karara siyasilerden art arda tepki gelirken, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan iktidara yakın gazeteci Cem Küçük açıklamalarda bulundu.

'CUNTA' VURGUSU TEPKİ ÇEKTİ

Yeminin okunduğu törenine katılım sağlayan tüm teğmenlerin ihraç edilmesi gerektiğini belirten Küçük "Bana göre hepsi ihraç edilmeliydi, bu bir cunta girişimidir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük tepki vereceğini daha önceden söylediğini dile getiren Cem Küçük, "Hepsi ihraç edilmeliydi, bu bir cunta girişimidir. Bunun örneği de çoktur" açıklamasını yaptı.

'SİVİL SİYASET HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR'

Teğmenlerin tüm uyarılara rağmen korsan metni okuduklarını savunan Küçük "Bu cümleyi TSK'ya İsmail Hakkı Karadayı sokmuştu. Sivil siyaset her şeyin üzerindedir" dedi.

Cem Küçük'ün ihraçlara ilişkin yaptığı 'cunta' yorumuna sosyal medyada tepkiler art arda geldi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edildi.

Aralarında okul birincisi teğmen Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar teğmenlere, 3 disiplin amiri; Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Alay Komutanı Yardımcısı Albay Alper Sarıçam'a "ayırma cezası"verildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi