CHP Lideri Özgür Özel Kuracakları Bakanlığı Açıkladı
CHP lideri Özel, partisinin İzmir'de düzenlediği Engellilik Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Özel, iktidara gelmeleri durumunda 'Engelliler Bakanlığı' kuracaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’deki Engellilik Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu. Özel burada yaptığı açıklamada, iktidara gelmeleri durumunda ‘Engelliler Bakanlığı’ kuracaklarını açıkladı.
Özel konuya ilişkin açıklamasında, “Biz engellilerin sorunlarının farkındayız. Bu farkındalığın kamu yönetimine tam olarak yansıması için güçlü de bir bütçesi olan güçlü bir engelliler bakanlığı kurulacak. Ve bu bakanlığın başında bir engelli bakan olacak” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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