Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli Oldu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yeniden yapılan başkanvekili seçiminde, AK Parti adayı İbrahim Akın kazandı. CHP’li İbrahim Kahraman’ın önceki seçimi kura sonucu kazanmasının ardından, AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararın ardından seçim tekrarlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan oylamada ilk turlarda sonuç alınamadı. Üçüncü turda AK Parti 19, CHP ise 18 oy aldı. Dördüncü ve son turda da aynı tablo tekrarlandı ve İbrahim Akın 19 oyla Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi.

