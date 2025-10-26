Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli Oldu

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi dördüncü turda belirlendi. AK Parti adayı İbrahim Akın, 1 oy farkla seçimi kazandı.

Son Güncelleme:
Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yeniden yapılan başkanvekili seçiminde, AK Parti adayı İbrahim Akın kazandı. CHP’li İbrahim Kahraman’ın önceki seçimi kura sonucu kazanmasının ardından, AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararın ardından seçim tekrarlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan oylamada ilk turlarda sonuç alınamadı. Üçüncü turda AK Parti 19, CHP ise 18 oy aldı. Dördüncü ve son turda da aynı tablo tekrarlandı ve İbrahim Akın 19 oyla Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi.

CHP'nin Bayrampaşa İtirazına Ret: Tarih Belli Oldu, Seçimler YenilenecekCHP'nin Bayrampaşa İtirazına Ret: Tarih Belli Oldu, Seçimler YenilenecekGüncel

AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptalAKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptalSiyaset

Bayrampaşa için Başkanvekili Seçimi Tarihi BelirlendiBayrampaşa için Başkanvekili Seçimi Tarihi BelirlendiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bayrampaşa
Son Güncelleme:
Bahçeli’nin Çağrısından Bugüne… Terörsüz Türkiye Sürecinde Neler Yaşandı? Bahçeli’nin Çağrısından Bugüne… Terörsüz Türkiye Sürecinde Neler Yaşandı?
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gözler Salı Günündeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti İmralı Heyeti Zirvesinde Tarih Değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Heyeti Zirvesinde Tarih Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Hatay’da Yangın Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Yaralı Hatay’da Yangın Faciası! Bebek Öldü, Anne Yaralı
İstanbul’da Deprem Paniği! AFAD ve Kandilli'den Açıklama İstanbul’da Deprem Paniği! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli Oldu Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu!
Mardin Bu Haberle Sarsıldı! 11 Yaşındaki Çocuk Evde... Mardin Bu Haberle Sarsıldı! 11 Yaşındaki Çocuk Evde...