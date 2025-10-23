CHP'nin Bayrampaşa İtirazına Ret: Tarih Belli Oldu, Seçimler Yenilenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin yeniden yapılacağı tarihi belli oldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, CHP'nin seçimlerin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazın geri çevrildiği belirtilerek,yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 26 Ekim Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Eylül 2025'te Belediye Meclisi'nin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'teki 2025/1870 sayılı kararı ile 21 Eylül 2025'teki 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22 Ekim 2025 tarihli 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Bayrampaşa Belediye Başkanı Vekili seçimine ilişkin basın açıklamamız…



🔗https://t.co/3LHle1NELL pic.twitter.com/Zt6WyzoPS9 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 23, 2025

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da belediye başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanmış, 17 Eylül 2025'te ise görevden uzaklaştırılmıştı.

Mutlu'nun yerine başkan vekilinin Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden belirlenmesi yönünde karar alınmıştı. 21 Eylül'de yapılan başkanvekilliği seçiminde ilk dört turda AK Parti ve CHP'li adaylar arasındaki eşitlik bozulamamıştı.

Dört turun sonunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti’nin adayı İbrahim Akın arasından başkanvekili seçimi için kura çekimi yapılmıştı.

Kura çekimi neticesinde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili olmaya hak kazandı. Kura çekiminin ardından AK Parti, süreci mahkemeye taşımıştı.

Bayrampaşa'da kura ile belirlenen başkanvekili seçimleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Kaynak: AA