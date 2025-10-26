Bahçeli’nin Çağrısından Bugüne… Terörsüz Türkiye Sürecinde Neler Yaşandı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, terörle mücadelede tarihi bir aşamaya doğru ilerliyor. Terör örgütü PKK, Türkiye’den çekildiğini duyurdu. Daha önce fesih kararını duyuran ve silahlarını yakma sürecini başlatan örgüt, böylece “Terörsüz Türkiye” hedefine doğru önemli bir adım atmış oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli

GÜN GÜN TERÖRSÜZ TÜKİYE SÜRECİ

Sürecin başlangıcında dikkat çeken isim Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. 22 Ekim 2024’te grup toplantısında konuşan Bahçeli, “"Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” açıklamasını yapmıştı. Bahçeli, kısa süre sonra DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi çağrısında bulundu.

BAKIRHAN’DAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ ÇAĞRISI

26 Kasım 2024’te DEM Parti, Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

9 Aralık 2024’te TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni bir başlangıç çağrısında bulundu. Bahçeli, bu konuşmanın ardından Bakırhan’ı alkışladı. Bakırhan konuşmasında, “2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun” ifadelerini kullandı.

İmralı Heyeti, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi

İMRALI’DA PEŞ PEŞE ZİYARETLER

27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Öcalan ile 28 Aralık Cumartesi ve 22 Ocak Çarşamba günü iki görüşme gerçekleştirdi. Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretlerde bulundu.

HEYET, KUZEY IRAK’TA TEMASLARDA BULUNDU

16 Şubat 2025’te heyet, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. 17 Şubat’ta ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, 'fesih' çağrısı yaptı

ÖCALAN’DAN FESİH ÇAĞRISI

27 Şubat 2025’te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı’dan yaptığı açıklamada “Örgütü feshedin.” çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından 1 Mart günü terör örgütü, “Ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan 2025’te DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede sürecin hızlandırılması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konuları ele alındı.

Terör örgütü PKK, 11 Temmuz 2025’te silah yaktı

PKK FESHETTİ VE SİLAH YAKTI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında kongresini topladı. 12 Mayıs’ta fesih ve silahlarını teslim etme kararı alındı. 11 Temmuz 2025’te ise PKK’lı bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti. Böylece Türkiye, terör örgütünden tamamen çekilme ve silahların imhası sürecini tamamlamış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi