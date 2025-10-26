Gözler Salı Günündeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti İmralı Heyeti Zirvesinde Tarih Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siyasette gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti İmralı heyeti ile 28 Ekim Salı günü gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmişti. Planlanan görüşmenin tarihi değişti.

DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre görüşme, 30 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti üçüncü kez görüşmüş olacak.

Görüşme saatinin ise daha sonra bildirileceği açıklandı.

NİSAN VE TEMMUZDA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti 10 Nisan'da süreç kapsamında ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Bu görüşme, 13 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk temas olarak kayda geçmişti.

Bu görüşmede Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı. Görüşmede, ayrıca AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer bulunmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAH BIRAKTI

Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çok kritik bir aşama aşıldı. Terör örgütü PKK, Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanların boşaltılacağını duyurmuştu.

