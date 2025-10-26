Gözler Salı Günündeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti İmralı Heyeti Zirvesinde Tarih Değişti

28 Ekim Salı günü gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin görüşmesi ertelendi. Kritik zirve 30 Ekim Perşembe günü Beştepe'de yapılacağı açıklandı. Gözler terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanların boşaltılacağını duyurması sonrası bu görüşmeye çevrildi.

Son Güncelleme:
Gözler Salı Günündeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti İmralı Heyeti Zirvesinde Tarih Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siyasette gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti İmralı heyeti ile 28 Ekim Salı günü gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmişti. Planlanan görüşmenin tarihi değişti.

DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre görüşme, 30 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti üçüncü kez görüşmüş olacak.

Görüşme saatinin ise daha sonra bildirileceği açıklandı.

NİSAN VE TEMMUZDA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti 10 Nisan'da süreç kapsamında ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Bu görüşme, 13 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk temas olarak kayda geçmişti.

Bu görüşmede Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı. Görüşmede, ayrıca AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer bulunmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAH BIRAKTI

Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çok kritik bir aşama aşıldı. Terör örgütü PKK, Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanların boşaltılacağını duyurmuştu.

Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’Güncel

Bahçeli’nin Çağrısından Bugüne… Terörsüz Türkiye Sürecinde Neler Yaşandı?Bahçeli’nin Çağrısından Bugüne… Terörsüz Türkiye Sürecinde Neler Yaşandı?Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti İmralı Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Kış Masalı Başlıyor! Turistik Doğu Ekspresi'nin Biletleri Satışa Çıkıyor: İlk Sefer Tarihi Belli Oldu Turistik Doğu Ekspresi'nin Biletleri Satışa Çıkıyor: İlk Sefer Tarihi Belli Oldu
Ankara Valiliği'nden 'Yüksek Ses' Uyarısı Ankara Valiliği'nden 'Yüksek Ses' Uyarısı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul’da Toplantı ve Yürüyüşler Yasaklandı Valilikten Karar! İstanbul’un 4 İlçesinde Yasak
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor