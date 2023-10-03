Ali Yerlikaya'yı hedef alan Pelikan'a yakın isim serbest bırakıldı

Ankara'daki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan paylaşımlar yapan Pelikan grubuna yakın Fazıl Duygun dün gözaltına alınmıştı. Duygun, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ali Yerlikaya'yı hedef alan Pelikan'a yakın isim serbest bırakıldı

Ankara'da, Meclis’in açılacağı Pazar günü sabah 09.30 Emniyet Genel Müdürlüğü girişine bombalı terör saldırısı düzenlendi.

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Saldırının ardından sosyal medyada bazı gruplar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef alan ve suçlayan paylaşımlarda bulundu.

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AKP içindeki Pelikan grubuna yakınlığıyla bilinen Fazıl Duygun da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet'teki kadrosu hakkında "zaafiyet" suçlamasında bulundu.

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Duygun, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır.

Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir."

GÖZALTINA ALINAN DUYGUN SERBEST BIRAKILDI

Fazıl Duygun dün Niğde’de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Duygun, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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