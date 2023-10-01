Ankara'daki terör saldırısını da oraya bağladılar | Pelikan ekibinden Soylu övgüsü: "İnşallah onun ekipleri dağıtılmamıştır!"

Ankara'daki terör eylemi sonrasında, Pelikan yapılanmasına yakın Fazıl Duygun, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın hamlelerini eleştirdiği ve eski bakan Soylu'yu öne çıkardı. Duygun, "İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri dağıtılmamıştır" dedi.

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Ankara'daki terör saldırısını da oraya bağladılar | Pelikan ekibinden Soylu övgüsü: "İnşallah onun ekipleri dağıtılmamıştır!"

GERÇEK GÜNDEM - Ankara'da bu sabah 09.30 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde terör saldırısı gerçekleşti.

Saldırıda 2 polis yaralandı, terör eylemini gerçekleştirenlerden birisi kendini patlattı diğeri de etkisiz hale getirildi.

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PELİKANCILAR DEVREDE

Ankara'da Meclis'in açılacağı gün gerçekleşen terör saldırısının ardından Pelikan yapılanmasına yakın isimler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu öne çıkaran paylaşımlar yapmaya başladı.

Pelikan yapılanmasına yakın isimlerden Fazıl Duygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörle mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır.

Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir."

Ankara'daki terör saldırısını da oraya bağladılar | Pelikan ekibinden Soylu övgüsü: "İnşallah onun ekipleri dağıtılmamıştır!" - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından daha önce Soylu’ya yakın emniyet müdürlerinin yerlerini değiştirmişti.

Yerlikaya döneminde, hakkında mahkemelerin göreve iade kararı verdiği isimler görevlerine başlatılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Pelikan Ankara Patlama Saldırı Süleyman Soylu Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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