TİP'in Hatay’dan Ankara’ya 'Özgürlük Yürüyüşü' başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün açılıyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul açılışına cezası Yargıtay tarafından onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay katılamayacak.

TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal meyda platformu olan X’ten yapmış olduğu paylaşımda, ‘Özgürlük Yürüyüşü’nün (683 km) başladığını açıkladı.

YÜRÜYÜŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Günde ortalama 30 kilometre yol kat edilmesi planlanan yürüyüşün her gününde ayrı bir temanın ele alınacağı ve yurttaşların da yürüyüşe katılacağı belirtildi.

Yürüyüşün ilk gününde Erkan Baş’a TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay’ın ailesi, arkadaşları ve Hataylıların eşlik edeceği kaydedildi.

1 Ekim günü Defne’deki Asi Yaşam Merkezi Sosyal Alanı’nda saat 09.00’da düzenlenecek olan basın toplantısının ardından saat 10.00’da Hatay Meclis Binası önünden başlayacak yürüyüşün ilk gününün Samandağ’da sonlanacağı bildirildi.

İkinci gün 09.00’da Samandağ’dan başlayacak olan yürüyüşün, Arsuz Kale Köyü’nde sona ereceği ve üçüncü gün ise Arsuz Gökmeydan’da son bulacağı aktarıldı. 4. gün itibariyla TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay’ın da katılacağı yürüyüşün, Gökmeydan’dan İskenderun’a doğru devam edeceği belirtildi.

Yürüyüşün Hatay sonrasındaki güzergahı ise şu şekilde olacağı açıklandı: Osmaniye, Adana, Konya ve Ankara.