Rapçiler Canbay ve Wolker, konsere giderken kaza yaptı

Zonguldak'ta rap sanatçısı Vahap Canbay'ı taşıyan minibüs, önünde seyreden aracın aniden durması üzerine kaza yaptı. Devrilen minibüste bulunan rap sanatçısı Vahap Canbay hastanede tedavi altına alındı. Vahap Canbay'ın vokalistleri ve menajerinin de araçta olduğu öğrenildi.

Rapçiler Canbay ve Wolker, konsere giderken kaza yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları Canbay ve Wolker olarak bilinen 26 yaşındaki Vahap Canbay ile 23 yaşındaki Umut Bolat'ın da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Zonguldak'a konser için gelen Canbay olarak tanınan Vahap Canbay ve Wolker olarak bilinen Umut Bolat'ın bulunduğu minibüsün sürücüsü Ergün M., iddiaya göre, önünde seyreden İ.A.'nın kullandığı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Ergün M.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, savrulup, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile minibüste yaralanan sürücü ile Vahap Canbay, Umut Bolat, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın ve Erdem Canbay, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.

Rapçiler Canbay ve Wolker, konsere giderken kaza yaptı - Resim : 1

HAYRANLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Şarkıcıların kaza haberini alan hayranları hastane önüne akın etti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Canbay ve Wolker'ın Zonguldak merkezde bir eğlence mekanında konseri olduğu öğrenildi.

Rapçiler Canbay ve Wolker, konsere giderken kaza yaptı - Resim : 2

Rapçiler Canbay ve Wolker, konsere giderken kaza yaptı - Resim : 3

"UYANDIĞIMDA ASFALTTAYDIM"

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan grubun solisti Umut Bolat, "Ben uyuyordum. Olayı da göremedim. Bir anda uyandığımda asfalttaydım. Üstümde oturduğum koltuk vardı. Gözümü açtım. Hastanedeyim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şoförle birlikte 6 kişiydik. Diyarbakır konserinden İstanbul'a indik. Zonguldak'a konsere geliyorduk. Araç bizi aldı. Olay böyle gelişti. Ben kırıkla atlattım. Şoförümüz kırıkla atlattı. Küçük çaplı kesikler var." dedi.

Rapçiler Canbay ve Wolker, konsere giderken kaza yaptı - Resim : 4

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