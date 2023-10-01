Savcılıktan yayın yasağı kararı | Meclis'in açıldığı gün Ankara’da terör eylemi | İçişleri Bakanı: Etkisiz hale getirildiler

Ankara'da, İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Terör saldırısında 2 polis yaralandı; tedavileri devam ederken, hayati tehlikelerinin olmadığı duyuruldu.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Bomba imha ekipleri bir araç üzerinde çalışma yapıyor.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: TERÖRİSTLERDEN BİRİ KENDİNİ PATLATTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum."

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

YARALI POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bakan Yerlikaya, yaralanan polislerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

"İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir.

Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir.



Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kahramanlarımıza acil… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da yaşanan hain saldırı girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Güler, “İçişleri Bakanlığımızın önünde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hafif şekilde yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MECLİS AÇILIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Dış Politika Ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Meclis'in açılış gününün ertelenmesini söz konusu bile değildir" açıklamasını yaptı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen terör saldırısında yaralanan polislere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun."

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.

Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.

Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.



Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 1, 2023

YERDE ROKETATAR GÖRÜLDÜ

Saldırının gerçekleştiği bölgeden gelen fotoğraflarda yerde roketatar olduğu görülüyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TERÖRÜN TÜRKİYE SİYASETİNİ DİZAYN ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarına, bakanlığa ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz."

MECLİS BUGÜN AÇILIYOR: GİRİŞLER DURDURULDU

Bugün Meclis'in açılacak olması nedeniyle, güvenlik tedbirleri arttırıldı. TBMM'de basın mensupları dahil giriş ve çıkışlar yasaklandığı belirtildi.

Ankara'da yükselen patlama sesinin ardından, bugün açılacak olan TBMM'nin çevresi kapatıldı.



👉Güvenlik tedbirleri arttırıldı.



👉Bölgeden silah sesleri geldiği ileri sürüldü. pic.twitter.com/ESSZmc2miI — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2023

Ankara'da Meclis'in açılacağı gün, patlama sesi yükseldi.

👉Bölgeden silah seslerinin de geldiği belirtildi.

👉Meclis ve çevresi güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. pic.twitter.com/AR3LUDfbGg — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2023

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

TRT Haber, terör saldırısının ardından çıkan çatışmaya ait görüntüleri yayımladı.

Ankara'daki terör saldırısında çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntüleri TRT Haber yayınladı pic.twitter.com/f7L9gzYKT0 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 1, 2023

EL BOMBASI İDDİASI

Gündeme Dair Her Şey adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Ankara'da meydana gelen patlamanın içişleri bakanlığına atılan bir el bombasından kaynaklandığı iddia ediliyor. İddialara göre bomba, fotoğrafta görülen gri renkli ticari araçtan atıldı. Emniyet güçleri araçta bomba düzeneği ihtimaline karşı araç çevresini boşaltıp, güvenli alan oluşturdu." ifadelerine yer verildi.