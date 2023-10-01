Çorum’da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

Çorum'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi arazide ölü bulundu.

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Çorum’da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

Eşençay köyünde yaşayan Alper Tapan (37), hayvanları otlatmak için dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Hayvanların akşam saatlerinde köye dönmesi ancak Tapan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Tapan'ı hayvan otlattığı bölgede yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tapan'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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