Aksaray'da esnaf arasında sigara izmariti yüzünden çıkan tartışmada 4 kişi yaralandı

Aksaray'da, Piri Mehmet Paşa Çarşısı İş Hanı'nda esnaf arasında çıkan sigara izmariti tartışması kanlı bitti. Nalbur esnafı, kavgaya dönüşen tartışma sonucunda, aynı iş hanında bulunan ajans işi yapan 4 kişiyi bıçakladı.

Alınan bilgiye göre Aksaray' da bugün Piri Mehmet Paşa Çarşısı İş Hanı'nda nalbur işiyle uğraşan çarşı esnafı M.A.B. ve T.B, tartıştığı H.K, S.K, H.K. ve M.K'yi önce darp edip sonrasında bıçakladı.

Görgü tanıkları yaşanan olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan 4 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganların yakalanması için Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.