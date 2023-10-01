İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İBB'den yapılan açıklamada, 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle 07.00-12.30 saatlerinde trafiğe kapalı olup kademeli olarak açılacak yollar şöyle sıralandı:
"Sultanahmet Meydanı-Kennedy Caddesi-Galata Köprüsü-Eminönü-Beşiktaş yolu, Barbaros Bulvarı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçisi-Kızıltoprak-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Kadıköy çıkışı K16 yolu-Caddebostan ve Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları."
Kaynak: AA
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