Gelecek Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu: Saadet Partisi detayı

Yerel seçimler yaklaşırken, genel seçimlerde Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin de kararları netleşti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhuriyet TV’de katıldığı bir canlı yayında yerel seçimlere ilişkin partisinin kararını açıkladı.

Özdağ, seçime Saadet Partisi ile birlikte gireceklerini açıkladı. Özdağ sözlerinin devamında şunları söyledi:

Biz Saadet Partisi ile beraber parlamentoda bir grup kurduk. Biz burada Meclis iç tüzüğünün bize vermiş olduğu tüm hakları elde etmek ve bu haklarla birlikte milletimizin problemlerine çözüm önerilerimizi sunmak istiyorduk başardık.

Saadet Partisi ile grup kurarken aynı zamanda ilkesel olarak da anlaştık. Türkiye'de birlikte seçime gireceğiz. Daha sonra bunu genişlettik. Beraberce Saadet Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde Saadet Partisi listeleriyle; Gelecek Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde Gelecek Partisi listeleriyle seçime gireceğiz.

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI

Yani Saadet Partisi'nin aday gösterdiği yerde biz göstermeyiz, bizim gösterdiğimiz yerde de onlar göstermeyecek. Böylece beraberce yerel yönetimler seçimine hazırlanmış olacağız.

Komisyonlar kuruldu, yaklaşık 150’ye yakın ilçe, il, büyükşehir, belde belirlendi.