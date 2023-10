İBB Meclis Üyesi CHP'li Umut Şenol: ‘‘Tüp kuyruğuyla dalga geçenler vatandaşı soğan, patates kuyruğuna mahkum etti’’

İBB Meclis Üyesi CHP'li Umut Şenol, mecliste yaptığı konuşmada son 21 yılda Türkiye’nin geldiği durumu Bulgaristan, Romanya gibi örneklerle karşılaştırarak anlattı. ‘‘Bulgaristan'dan, Romanya'dan Türkiye’ye insanlar çalışmaya gelirdi. Maddi durumları çok iyi olmadığı için gelir Türkiye'de çalışırlardı. Şimdi de geliyorlar. Ama Edirne'ye, alışveriş yapmaya geliyorlar’’ diyen Şenol, Polonya'nın kişi başı milli gelirinin 2003 yılında 5.702 dolar iken, 2022 yılında ise 18.321 dolara çıkarak yüzde 321 arttığını vurguladı.

“EKREM İMAMOĞLU KORKULU RÜYALARI OLDU”

‘‘Korkulu rüyaları olan Ekrem İmamoğlu'na her toplantıda sataştıkları için bir cevap verme durumu hasıl oldu. ‘Cumhuriyet son 21 yılda şahlandı’ hikayesini anlatıyorlar. Onunla ilgili birkaç bilgi vereyim istiyorum: Şahlanma, büyüme hep kıyaslamalı anlatılması gereken şeyler. Mesela Türkiye'yi kimle kıyaslayabiliriz? Polonya'yla kıyaslayabiliriz, nüfus büyüklüğü coğrafyası itibariyle Polonya, Türkiye ile kıyaslanabilir bir ülke. Hatırlarsınız bundan 20 yıl önce Bulgaristan'dan, Romanya'dan Türkiye insanlar çalışmaya gelirdi. Maddi durumları çok iyi olmadığı için gelir Türkiye'de çalışırlardı. Şimdi de geliyorlar. Ama Edirne'ye, alışveriş yapmaya geliyorlar. Yani gelmiyorlar zannetmeyin. Türkiye onlar için çok ucuz. Ne varsa alıp götürüyorlar. Polonya'nın kişi başı milli geliri 2003 yılında 5.702 dolar. 2022 yılında 18.321 dolar yani yüzde 321 artmış. Türkiye Polonya'ya göre daha zor bir coğrafyada vesaire diyebilirsiniz. Brezilya'ya bakalım: Brezilya daha büyük bir ülke. Her zaman siyasi sorunlarla, politik sorunlarla mücadele eder. Dünyadaki yeri de konumu da zordur. Brezilya'nın 2003 yılındaki milli geliri 3.057 dolar, 2022 yılındaki 8.918 dolar . Biraz daha yakın coğrafyaya bakalım. Türki bir Cumhuriyet olsun. Kazakistan'ın milli geliri 2003 yılında 2068 dolar, 2022 yılında 11.244 dolar. Yani yüzde 543 artmış. Yine sınır komşumuz olmasa da biraz daha yakın, bu coğrafyadan bir örnek daha verelim. Romanya'nın 2003 yılında 2.679 dolar, 2023 yılında 15.892 dolar. Yüzde 593 artmış. Türkiye'nin 2003 yılındaki geliri 4.705 dolar kişi başı. Şu an 10.616 dolar. Bu saydığım ülkeler arasında en az artan ülke Türkiye. Dünyada göreceli baktığınızda kendi boyutunda, kendi eşi olan ülkeler arasında en az büyümüş olan ülke ne yazık ki Türkiye. Gerçekten ben de burada hamasi söylemlerde bulunabilirim. Öyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz diye anlatıp sizin moralinizi düzeltebilirim ama bir de gerçek var, rakamlar var. Hiç rakamlarla konuşmuyor arkadaşlarımız. Hiçbir zaman rakamlardan bahsetmiyorlar.’’

TÜP KUYRUĞU İLE DALGA GEÇENLER VATANDAŞI SOĞAN, PATATES, KIYMA, BENZİN KUYRUĞUNA MAHKUM ETTİLER

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik krize dikkat çeken Şenol, insanların indirimli kıyma almak için kuyruklarda beklediğini hatırlattı. Şenol, ‘‘Şu an karne ile indirimli kıyma veriliyor’’ diyerek iktidarı eleştirdi:



‘‘Hep uçuyoruz, kaçıyoruz onu yaptık, bunu yaptık. Resim ortada. Bulgaristan'dan buraya çalışmaya gelmiyorlar mıydı? Şimdi kur çok yüksek olduğu için Edirne'ye alışverişe geliyorlar. Eskiden sana hizmet etmeye gelen adam şimdi geliyor senin yetiştirdiğin ürünü, senin vatandaşın alamazken alıyor ve kendi ülkesine götürüyor. Durum bu kadar basit aslında. Bu hamasi söylemleri bırakıp gerçek rakamlara bakıp ona göre çalışmak lazım. Tüp kuyruğu ile dalga geçenler vatandaşı soğan, patates, kıyma, benzin kuyruğuna mahkum ettiler. 2019 belediye seçimlerinden önce panikle market açıp, çadır açıp kuyrukta soğan, patates sattılar. Şimdi kıyma kuyrukları var biliyorsunuz. Anadolu'dan videoları izliyorsanız 6-7 saat insanlar yüzde 20,30 indirimli kıyma almak için kuyrukta bekliyorlar. Erzurum'un soğuğunda 6-7 saat kuyrukta bekleyen insan var, yüzde 30 indirimli kıyma alabilmek için, 2 kilo kişi başı, daha fazla da yok. Hani ‘karne ile ekmek dağıtılıyor’ diye anlatıyorlar ya şu an karne ile indirimli kıyma veriliyor arkadaşlar. Aile başı 2 kilodan fazla alamıyorsunuz.’’

KREŞ DEMEK, EVDEKİ KADININ SOSYAL HAYATA KATILIMI, İŞ HAYATINA KATILIMI DEMEKTİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da göreve başladıktan sonra yaptıklarını hatırlatan Şenol, yapılan hizmetleri şöyle sıraladı:



“İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, finansal yapısı, kredi notu, Kayseri'den fazla, Bursa'dan fazla, Konya'dan fazla. AK Parti tarafından yönetilen belediyelerin toplamından da fazla. Bunların devlet bankalarından, Vakıfbank'tan, Ziraat Bankası’ndan son 5 yılda kullandığı krediye bakarsanız 2 milyar doları aşıyor. Bilin bakalım İstanbul Belediyesi'ne bu devlet bankaları ne kadar kredi vermiş? Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve öteki devlet bankaları, özel şirketlere gazete alsın diye 850.000.000 $ kredi veren devlet bankaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne halka hizmet etsin diye, yatırım yapsın diye, metro yapsın diye ne kadar kredi vermiş? Sıfır arkadaşlar.

Biz Ekrem Başkanla birlikte seçildiğimizde şimdi inanmayacaksınız ama dolar 6 TL civarındaydı. Pandemiye, devalüasyona, meclisteki engellemelere, yargı eliyle çıkarılan engellemelere rağmen Ekrem Başkan, İstanbul tarihinin en fazla metro yapan başkanı. İstanbul tarihinin en fazla İSKİ yatırımı yapan başkanı. İstanbul tarihinin kültürel mirasına en fazla katkıda bulunan başkanı. İstanbul'da halkın kullanımına açılan yeşil alan açısından İstanbul tarihinin bütün belediye başkanlarının toplamından daha fazla yeşil alan kazandırmış başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sıfır olan yurt kapasitesini 4 sene içinde 5 bine çıkardı. Önümüzdeki sene de yatırımlara devam edecek. Bu arada kadının sosyal hayata katılımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüze yakın kreşi faaliyete geçirdi. Daha da yapmaya devam ediyor. Bu kreş işini çok önemli görmeyenler var ama arkadaşlar kreş demek, evdeki kadının sosyal hayata katılımı, iş hayatına katılımı demektir. Ekonomiye katılımı, katkı vermesi demektir. Bu konuda İstanbul tarihindeki en fazla işi yapmış belediye başkanı.''



Burs konusunda da en fazla burs veren belediye başkanı. Kadın istihdamı konusunda İstanbul'da bizden önce kadın daire başkanı oranı %4 iken şu an %18. 4 buçuk katına çıkmış durumda. Bütün bunları görmezden gelebilirsiniz. Bütün bunlara algı diyebilirsiniz. Bütün bunlara şov diyebilirsiniz ama siz bir tane rakam veremezsiniz. Siz sadece cümle kurarsınız, siz rakamlarla konuşmazsınız. Hiçbir zaman burada rakamla konuşmadınız. Ekrem Başkanı hiçbir zaman rakamla eleştirmediniz. Ekrem başkanı hamasi nutuklarla, boş söylemlerle eleştirdiniz ama bundan sonra her bu tarz konuşmanıza gereken cevabı vereceğim.’’

Kaynak: Gerçek Gündem