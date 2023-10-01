Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı, Ali Yerlikaya'yı hedef aldı: Paylaşımı hemen sildi

Ankara Kızılay’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Saat 09.30 sıralarında TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet İnönü Bulvarı'nda patlama ve silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, yollar trafiğe kapatıldı. Patlamayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

İki kişinin bombalı eylem yapmak için İçişleri Bakanlığı giriş kapısına geldiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise çıkan çatışmada öldürüldüğünü belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıya ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı kararı da alındı.

SOYLU’YA YAKIN ‘EBABİL HAREKATI’NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Saldırı sonrası Pelikancılar tarafından hedef alınan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kez de Soylu'ya yakın olduğu bilinen sosyal medya hesabından hedef gösterildi.

‘Ebabil Harekâtı’ isimli Twitter (X) hesabından ilginç 2 mesaj paylaşıldı. Bu mesajlardan ilki Gazeteci Hande Fırat’ın attığı bir tweet’e yönelik oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayan Gazeteci Fırat “Hedef ve zamanlama manidar! Bakanlığa dur diyenler, son dönemde operasyonların adresi çeteler, mafya vb mi? Terör örgütünü maşa mı yaptılar?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘sosyal medya ekibi’ olduğu öne sürülen Ebabil Harekatı, Ankara’daki terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı.

Hesap, ardından paylaşımı sildi. Silinen paylaşımda şu ifadeler yer aldı: