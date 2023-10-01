Pelikancılar hedef göstermişti; Erdoğan'dan Ali Yerlikaya'ya destek: İçişleri Bakanı görevini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Çıkışta ise bazı gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Erdoğan, kendisine yöneltilen Ankara'daki terör saldırısı sorusuna karşılık "İçişleri Bakanı görevini yaptı" ifadelerini kullandı.

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Pelikancılar hedef göstermişti; Erdoğan'dan Ali Yerlikaya'ya destek: İçişleri Bakanı görevini yaptı

TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı gerçekleşti. Özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Erdoğan, kendisine yöneltilen Ankara'daki terör saldırısı sorusuna karşılık "İçişleri Bakanı görevini yaptı" yanıtını verdi.

Ankara'da Meclis'in açılacağı gün gerçekleşen terör saldırısının ardından Pelikan yapılanmasına yakın isimler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu öne çıkaran paylaşımlar yapmıştı. Erdoğan'ın yanıtı, Yerlikaya'ya destek olarak algılandı.

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EMEKLİ MAAŞI SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin emekli maaşlarına yapılacak zam sorusuna, 'Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi' dedi.

Erdoğan, 'Yılbaşı'na gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?' sorusuna ise, ''İnşallah'' yanıtını verdi.

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Ankara Saldırı Recep Tayyip Erdoğan Ali Yerlikaya Pelikan
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