Terör saldırısı anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki terör saldırısı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların araçtan indiği ve patlama anları yer alıyor.

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Terör saldırısı anına ait görüntüler ortaya çıktı

TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışı nedeniyle bugün düzenlenecek törenden saatler önce Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Patlamayla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

İki kişinin bombalı eylem yapmak için İçişleri Bakanlığı giriş kapısına geldiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise çıkan çatışmada öldürüldüğünü belirtti.

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PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken; teröristlerin bakanlığa saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde teröristlerin araçtan inip bakanlığı hedef aldığı, silahlı çatışma yaşandığı ardından da patlamanın gerçekleştiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

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