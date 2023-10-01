Sabah: Saldırıda kullanılan araç gasp edildi, aracın sahibi öldürüldü

Hükümete yakın Sabah gazetesi, Ankara'daki terör saldırısında kullanılan aracın Kayseri'de gasp edildiği, aracın sahibinin de başından vurularak öldürüldüğünü aktardı.

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Sabah: Saldırıda kullanılan araç gasp edildi, aracın sahibi öldürüldü

SABAH yeni detaylara ulaştı! Ankara'daki saldırıyı böyle gerçekleştirmişler: Veterineri öldürüp...

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı binasının önünde saat 09.30 sularında canlı bomba saldırısı girişimi yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamasında, “Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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KAYSERİ’DE ÇALINAN ARACIN SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hükümete yakın Sabah gazetesi, saldırıyla ilgili yapılan yeni tespitleri aktardı.

Sabah’ın haberinde şunlar aktarıldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı.

Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.”

Sabah: Saldırıda kullanılan araç gasp edildi, aracın sahibi öldürüldü - Resim : 2

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