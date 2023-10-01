Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "kontrollü patlatma" uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırının ardından "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "kontrollü patlatma" uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.

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Kaynak: AA

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