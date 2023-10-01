İstanbul'un bazı ilçelerine 221 kilogram yağış düştü! AKOM uyardı: Bugün ve yarına dikkat

Dün sabah sabah saatlerinden itibaren başlayan ve bu sabah saatlerine kadar aralıklarla süren yağış özellikle Arnavutköy ve Başakşehir’in yanısıra Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinde etkili oldu. Alınan tedbirler etkili oldu. Yağış sebebiyle İstanbul geleninde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Sabaha karşı Avrupa yakasının Batısında ve Anadolu yakasının tamamında etkili olmayan başlayan yağmurun, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada, yarın da etkisini sürdürecek yağışlı hava sebebiyle bazı bölgelerin yer yer saatte 100 kg üzerinde yağış alabileceği belirtildi. İstanbulluların dikkatli olmaları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

İBB birimleri bugün de sahada alarm durumunda görev yapmayı sürdürecek. İtfaiye,İSKİ, Yol Bakım,Atık Yönetimi , İSTAÇ , Zabıta, Park Bahçeler, İBB Trafik, Halkla İlişkiler, İşletmeler (Lojistik) Sosyal Hizmetler, Veteriner Hizmetleri, İGDAŞ, İETT, Metro İstanbul ekipleri görevlerinin başında olacak.

İtfaiye 234 motopomp ( su tahliye makinası), 586 dalgıç pompa ile İSKİ ekipleri 86 motopomp, 2 sel modülü, yol bakım ekipleri 92 motopomp, park bahçeler ekipleri de 10 motopompla olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale ediyor.

ŞU ANA KADAR NELER YAPILDI?

Gece boyu ve bu sabah aralıksız çalışan ekipler mangal ve su giderlerinin tıkanmasını önlemek için sürekli temizlik yaptı. Otoyol ve bağlantı yolları kenarları temizlendi, giderler açıldı. Mazgallar temizlendi. Alınan tedbirler sonuç verdi.

ESENYURT'TA DERE TAŞTI

Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı. Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.