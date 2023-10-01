Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın Anayasa çağrısına yanıt: Önce Anayasa'ya uy
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Çağrıyı yapanların önce Anayasa'ya uyması lazım" diyerek yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.
Kılıçdaroğlu, "Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacaksınız. Önce şunu söyleyecekler; 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz, mülakat konusunda özür diliyoruz. Montaj videolar yaptık, özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım'" açıklaması yaptı.