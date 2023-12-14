Akşener'in talebiyle istifa eden Özkan yeniden seçilmişti: İmamoğlu İYİ Parti'de İBB Meclis üyelerinin ihraç sürecinin başlatılmasına ilişkin konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili bir soru üzerine “Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili biliyorsunuz hiç konuşmam” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünya Metrolar Zirvesi Açılışı" oturumundan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili soruya İmamoğlu “Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili biliyorsunuz hiç konuşmam” karşılığını verdi.

AKŞENER ÖZKAN'I İSTİFA ETTİRMİŞTİ

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile ittifakı savunmuş ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) aldığı 81 ilde seçime girme kararına eleştiriler getirmişti.

Özkan, bu açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle istifa etmişti.

Dün yapılan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği seçiminde 7 İYİ Partili Meclis üyesi Özkan'ı yeniden göreve seçmişti.