İYİ Parti'ye İbrahim Özkan şoku! 8 meclis üyesinden 7'si Özkan'ı istedi

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin her yerde aday çıkarma kararını itiraz ederek CHP ile işbirliğini savunmuştu.

Genel İdare Kurulu'nun ittifaksız yerel seçim kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA ETTİ

Özkan savunduğu görüşlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevin den istifa etmiş, İstifa kararını da yine sosyal medyadan duyuran Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'YE ŞOK

Özkan'ın istifası sonrası İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği için bugün seçim yapıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın verdiği bilgilere göre Özkan, oylamaya katılan sekiz meclis üyesinden yedisinin oyuyla yeniden seçildi.

Saymaz, "Dün İyi Parti’nin İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile işbirliğini savunduğu için Akşener’in isteğiyle istifa ettirilmişti. Bugün İyi Parti İBB Grubu, başkanvekiliği için seçim yaptı. Özkan, oylamaya katılan sekiz meclis üyesinden yedisinin oyuyla yeniden seçildi" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Özkan yeniden başkanvekili seçilmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "'Hür ve müstakil' bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.