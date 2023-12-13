AKP'li Çelebi konuştu, bütçe görüşmelerinde küfürler havada uçuştu

2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Bugün yapılan görüşmede ise yine gergin anlar yaşandı.

AKP'Lİ ÇELEBİ KONUŞTU, KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

CHP'den ayrılıp önce Memleket Partisi'ne ardından AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş'ı ve DEM Partisi'ni hedef alan açıklamalarda bulundu.

Çelebi'nin "Biz Demirtaş’a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" ifadelerine tepki gösteren DEM Parti Ağrı Milletvekilli Sırrı Sakık, sert ifadeler kullandı.

İKİ BİRLEŞİMDEN MEN EDİLDİ

AKP’li Bekir Bozdağ tartışmalar üzerine oturuma ara verdi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın geçen oturumda sarf ettiği sözlerle bir milletvekiline ‘hakaret’ fiilini işlediğini ve bu nedenle iç tüzüğü ihlal ettiğini belirterek meclis’ten geçici olarak çıkarma cezası verilmesi gerektiğini söyledi. Bozdağ, Sırrı Sakık’a Meclis’ten iki birleşim çıkarılma cezası verilmesini oylamaya sundu.

Yapılan oylamada Sırrı Sakık’ın Meclis’ten iki oturum geçici çıkarılması kabul edildi. Sakık’ın ceza almasına neden olan söz konusu sözleri AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile yaşadığı tartışma sırasında sarf ettiği öğrenildi.

TUTANAKLARA YANSIDI

Tartışma tutanaklara ise şöyle yansıdı:

MAHMUT DİNDAR (Van) – Sen kaç paraya satıldın onu söyle, kaç paraya satıldın?



MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Ya, PKK’yı savunmak size mi kaldı, PKK’yı savunmak size mi kaldı?



MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmenimizin hakkını size yedirmeyiz. (AKPARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; HEDEP sıralarından gürültüler)



SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ya, git be, git be Allah aşkına!



MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – 40 bin şehidimiz, 70 bin gazimiz; hiçbirinin hakkını size yedirmeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)



BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Sen kendi davanı sattın, kendi davanı! Bir desteye kendi davasını satmış insansın.



MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Terör sevdalısı mısınız? Susun ya!



BAŞKAN – Sayın Çelebi, lütfen tamamlayın.



MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – İşte, 20’li yaşlarda peşinen vasiyet açıklayan bu ruhu yenemezsiniz. Bizim selamımız o yüzden bölücülere değil onlaradır; kahraman Türk ordusuna selam olsun.



SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ya, sen kimsin ya? Edepsizin tekisin ya!



MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT (İstanbul) – Size laf atan yok, PKK’yı konuşuyoruz.



BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Senin selamını isteyen kimse yok, satılmışların selamını istemiyoruz!



MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Atatürk’ün izinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na selam olsun. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)



BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Kendi davasını satanın selamını istemiyoruz! Hain de sensin.



MEHMET ALİ ÇELEBİ (Devamla) – Gazze’ye, Bakü’ye, Kerkük’e, Bosna’ya, tüm mazlumlara selam olsun, umut da olsun. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece mutlaka geleceğiz diyorum; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; HEDEP sıralarından gürültüler)



SIRRI SAKIK (Ağrı) – Ha s*kt*r lan! Gel, gelmezsen şerefsizsin, gelmezsen şerefsizsin! Alçaksın sen!



BAŞKAN – Sayın Çelebi, teşekkür ediyorum.



MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkan, aleni küfür ediyor ya!



BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – “Darbecisiniz” deyince üzülmeyin sakın.



BAŞKAN – Değerli milletvekilleri…



SIRRI SAKIK (Ağrı) – Yani kime “Bir gece ansızın gelebiliriz.” diyor?



BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan…



MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Sayın Başkan…



BAŞKAN – Sayın Köksal, Sayın Danış Beştaş; bir müsaade buyurun, müsaade buyurun.



MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkanım, aleni küfürler ediliyor burada ya!



BAŞKAN – Ben sizi dinleyeyim, mutabakat gereği gruplar arasındaki grup konuşmaları bittikten sonra Grup Başkan Vekillerine herhangi bir sataşma vesaire varsa öyle söz vereceğiz, öyle mutabık kaldık.



MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – 1 kişi kaldı Sayın Başkan.



BAŞKAN – Şimdi son sözü vereyim, ondan sonra konuşma talebinizi değerlendireceğim.



MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Tamam.



MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkanım, aleni küfür edildi; tutanakları lütfen alın, aleni küfür edildi.



MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Erzurum) – Bunu siz mi söylüyorsunuz ya gerçekten?



BURCUGÜL ÇUBUK (İzmir) – Meclis Başkan Vekilinizin…



BAŞKAN – Tutanakları getirtip bakacağım.