Yurttaş açlık sınırı altında yaşıyor: Vekillere Meclis'te mangal partisi

TBMM’de 11 Aralık’ta başlayan 2024 Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken, AKP’li milletvekillerinin görüşmelere uğramaması kamuoyundan tepki çekti.

Muhalefet vekilleri AKP’li vekillerin görüşmelere katılmamasını sık sık dillendirirken, AKP’li milletvekillerinin Meclis bahçesinde mangal partisi yaptı.

YURTTAŞLAR AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR; AKP'Lİ VEKİLLER KEYFİNDE

Yurttaşlar, açlık sınırının altında ezilen asgari ücretle geçinme mücadelesi verirken AKP’li vekillerin mangal partisi kamuoyundan da tepki çekti.

Kasım ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için kasım ayı itibariyle açlık sınırı 14 bin 25 liraya yükseldi. 11 bin 402 lira olan asgari ücret, açlık sınırının 2 bin 623 lira gerisinde kaldı.