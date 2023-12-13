Özgür Özel'den DEM Partisi'ne ziyaret: Liderler ortak basın toplantısında konuştu

Dün katıldığı bir televizyon programında DEM Partisi'ni ziyaret edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Partisi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası partilerin liderleri kameraların karşısına geçti.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Özgür Özel'in burada yaptığı açıklamalar şöyle:

"Siyasi partilerin aralarındaki diyalog demokrasi ve parlamentonun üretkenliği açısından temel taşlardan bir tanesidir. Biz kurultayımızı yaptık, kurultayın ardından eş genel başkanlar bizi arayıp tebrik etmişlerdi. DEM Parti'de kurultayını yapmıştı. Hayırlı olsun ziyareti yapamamıştık. Onun için geldik.

Bir araya gelmişken Türkiye ve dünyayı değerlendirdik. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi söylemek isterim. Bundan sonrada görüşmelerimiz devam edecek. Bu görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum."

"DİYALOG YOLU ÖZLEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise şunları söyledi:

"Bizler bugün bir araya gelmişken Türkiye'nin ve dünyanın içerisinden geçtiği süreci değerlendirdik. Diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydi. Önümüzdeki süreçlerde ülkemizin içinde bulunduğu krizleri, savaşlara karşı barışı getirebileceğimizi bir diyalog kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz. Ümit ediyoruz ki biz böylesi bir tabloyu Türkiye'deki bütün siyasi partilerle birlikte bu konuda rol alırız."