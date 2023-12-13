CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti ziyareti başladı: Yerel seçim de masada

CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti'ye ziyareti başladı. Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik ediyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti’ye ziyareti başladı.

Özel’e görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik ederken, CHP heyetini DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Özlem Gündüz'le Mehmet Rüştü Tiryaki karşıladı.

CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti ziyareti başladı: Yerel seçim de masada - Resim : 1

Görüşmede yerel seçimlerde olası iş birliklerinin de ele alınabileceği bildirildi.

DEM Parti cephesinin 81 ilde seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ağır bastığı bildiriliyordu.

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