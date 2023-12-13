Karamollaoğlu'ndan Saadet Partisi milletvekili Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama: Ciddiyetini koruyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumunun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu'ndan Saadet Partisi milletvekili Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama: Ciddiyetini koruyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumu hakkında; “Hasan Bitmez kardeşimizin tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Durumu ciddiyetini koruyor. 24 saattir dualarıyla destek olan, güç veren aziz milletimizden ve teşkilat mensuplarımızdan dualarını eksik etmemelerini istirham ediyorum” açıklamasını yaptı.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, dün TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda bayılıp yere düşen ve hastaneye kaldırılan Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’in sağlık durumu hakkında X hesabından bugün paylaşım yaptı. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Dün bütçe görüşmeleri esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimizin tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Durumu ciddiyetini koruyor. 24 saattir dualarıyla destek olan, güç veren aziz milletimizden ve teşkilat mensuplarımızdan dualarını eksik etmemelerini istirham ediyorum. En kısa zamanda iyi haberler almayı ve kendisini tekrar aramızda görmeyi temenni ediyorum.”

Kaynak: ANKA

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