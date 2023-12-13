Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 325 sentetik ecza hapı, 102,16 gram metamfetamin, 50 sentetik uyuşturucu, 18,27 gram esrar, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün de yer aldığı 29 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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