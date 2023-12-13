MHP lideri Bahçeli partisinin Antalya milletvekiline otomobil hediye etti

MHP lideri Bahçeli, partisinin Antalya milletvekili Abdurrahman Başkan'a klasik otomobillerinden birini hediye etti.

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MHP lideri Bahçeli partisinin Antalya milletvekiline otomobil hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti.

Klasik otomobillere olan tutkusuyla da bilinen Bahçeli ve Antalya milletvekili Abdurrahman Başkan, hediye edilen otomobille birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır"

Kaynak: Gerçek Gündem

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