Şeyh Sait açıklamaları başını yakmıştı... İYİ Parti'de disipline sevk edilen Salim Ensarioğlu: Kimse savunmamı alamaz

Diyarbakır’da bir bulvara Şeyh Sait’in isminin verilmesinin ardından başlayan tartışmalara katılan İYİ Partili Salim Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatılmıştı.

Ensarioğlu, 10haber’den Caner Polat’a yaptığı açıklamada, “Ciddiye almıyorum. Gençler kendi kendine konuşuyor. Kimse savunmamı alamaz” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’daki kayyum yönetimi bir caddeye Şeyh Sait’in adını verdi. Olayın ardından tartışmaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla katılan İYİ Parti milletvekili Salim Ensarioğlu, “Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada Ensarioğlu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyuruştu.

‘KARARI CİDDİYE ALMIYORUM’

Ensarioğlu, 10haber’den Caner Polat’a yaptığı açıklamada, kararı ciddiye almadığını belirterek, “Şeyh Sait’in isminin bulvara verilmesine bu ülkenin cumhurbaşkanı da bir şey demiyor, vali de demiyor, mahkemeler de demiyor, hatta destekliyorlar. Kanunen bir suç yok, partinin tüzüğünde de böyle bir şey yok. Hâlâ neden disipline verildiğimi anlamadım. Benim için çok önemli değil. Benim siyaset hiçbir hatam olmadı. Türkiye’de bu konuda benden daha dikkatli olan da yoktur. Ben ciddiye almıyorum, daha gençler kendi kendilerine konuşuyorlar” dedi.

Ensarioğlu, “Bir milletvekili kendi ilindeki bir bulvarla ilgili konuşamıyorsa demokrasi ve özgürlükten bahsetmek mümkün değil. ‘Demokrasi, özgürlük, adalet arıyorum’ diyen bir partide bunu yapmak çok ayıp bir şeydir” diyerek disipline sevke dilmesine tepkisini gösterdi.