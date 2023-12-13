Karamollaoğlu'ndan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda dün konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düştü. Kafasını kürsünün arkasındaki merdiven basamağına çarpan Bitmez bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Temel Karamollaoğlu hastanede bugün Bitmez’in durumuna ilişkin açıklama yaptı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Doktorlar bir konsültasyonda bulundular. Dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. Bilinci yerinde değil henüz. İnşallah o da yerine gelir. Bugüne kadar devam ettikleri gibi bugünden sonra da aynı desteği devam ettirecekler. Bekleyip göreceğiz. Ümit ederiz ki hem doktorların müdahalesi hem de yapılan dualarla Hasan Bey kardeşimiz normal hayatına dönecek bir noktaya gelir. Ama dünden bugüne bir değişikliğin olmadığını ifade ettiler."

Karamollaoğlu ayrıca, henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir geçmiş olsun telefonu gelmediğini de belirtti.