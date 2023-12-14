Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 'Soylu' davası

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirmek istediği 700’üncü hafta eyleminde polisin müdahalesi sırasında hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın kolu kırılmıştı. Söz konusu müdahaleye ilişkin Aydoğan kolluk kuvvetleri ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Kolluk kuvvetleri ile ilgili dosyada takipsizlik verilmiş ve dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. AYM kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız güç ve toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının engellendiği gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Soylu’yla ilgili davada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı “yetkisizlik” kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlementerler Bürosu’na gönderdi.

BİR KARAR ÇIKMAZSA AYM’YE GİDECEĞİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise söz konusu durumla ilgili yetkisizlik kararı verildiği öğrenildi. Kararda, Soylu’nun görevi çerçevesinde yetkisini kullandığı ayrıca soruşturma izni için TBMM’ye başvurulması gerektiği belirtildi. Aydoğan ise Meclis’e dilekçe sundu.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'e konuşan Aydoğan, “Olayın ardından Soylu, ‘Ne yapsaydık anneliğin terör örgütü tarafından terör kılıfı yapılmasına göz mü yumsaydık?’ ifadesini kullandı. Polis şiddetine maruz kalmamızla ilgili annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturulduğunu söylemişti. Meclis’ten beklediğimiz yönde bir karar çıkmazsa AYM’ye gideceğiz” dedi.