İYİ Parti'de soğuk savaş: İbrahim Özkan’ı yeniden göreve getiren üyelerin tamamının ihracı istendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği üzerine istifa eden İbrahim Özkan bugün İBB’de İYİ Partili 7 üye tarafından yeniden göreve getirilirken; İYİ Parti, Özkan'ı yeniden göreve getiren tüm üyelerin ihracını istedi.

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İYİ Parti'de soğuk savaş: İbrahim Özkan’ı yeniden göreve getiren üyelerin tamamının ihracı istendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın yerine seçilecek isim için yapılan seçimlerde 8 üyeden 7'si yeniden İbrahim Özkan'ın seçilmesini istedi.

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TAMAMININ İHRACI İSTENDİ

Yaşanan gelişme İYİ Parti'de şok etkisi yaratırken; İbrahim Özkan'ı yeniden göreve getiren üyelerin tamamının ihracı istendi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyunun dikkatine ;

İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.

Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez.

Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir."

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İYİ Parti Meral Akşener
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