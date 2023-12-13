Beştaş'tan AKP'ye geçen Çelebi'ye 'topaç' benzetmesi: Oradan oraya gidiyor ve gittiği yerde ne söyleniyorsa onu söylüyor

TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı komisyonda konuşma yapan AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, DEM Partisi'ni hedef alarak, "Biz Demirtaş’a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" demişti.

Mehmet Ali Çelebi, CHP'den ayrılıp önce Memleket Partisi'ne ardından AKP'ye geçmişti.

DEM Partisi Erzurum Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Çelebi'ye siyasi geçmişindeki değişimleri hatırlatıp "Topaç’lar Demirtaş’a dil uzatamaz, uzattırmayız…"

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef alan Çelebi'ye yanıt veren Beştaş şunları söyledi:

"Başkan Çelebi, döneklik yeteneğini gerçekten çok geliştirmiş, zirveye taşımış, topaç gibi oradan oraya gidiyor ve gittiği yerde önüne konulan yemeği de yiyor. Ne söyleniyorsa onu söylüyor. Yani burada bütün Türkiye biliyor. Bizim topaçlarla, döneklerle işimiz yok. Demirtaş'ın tırnağı olamazsın, Demirtaş'a kurban olun. Demirtaş kim sen kim ya sen nasıl Demirtaş'ın adını ağzına alırsın, kurban ol ona."

Kaynak: Gerçek Gündem