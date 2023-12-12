CHP ile iş birliğini savunmuştu: Meral Akşener istedi, İbrahim Özkan da İYİ Parti'den istifa etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın istifasını istedi. Özkan, daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini duyurdu.

Özkan, İYİ Parti’nin CHP ile iş birliğini reddederek 81 ilde aday çıkarmasını eleştiriyordu.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan duyurduğu haberde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun’un, CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan görevinden istifa etmesini istediğini yazdı.

Saymaz, Özkan’la yaptığı görüşmeyi de şöyle aktardı:

“İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, CHP ile iş birliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan görevinden istifa etmesini istedi. Özkan’ı aradım. “İstifamı Akşener istedi. Henüz bir karar vermedim” dedi. Özkan ve bir grup arkadaşı İyi Parti’den ayrılabilir.”

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan görevinden istifa etmesini istedi.

Özkan’ı aradım.

“İstifamı Akşener istedi. Henüz bir karar vermedim” dedi.

Özkan ve bir grup arkadaşı İyi Parti’den ayrılabilir. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) December 12, 2023

'ARTIK HÜR VE MÜSTAKİLİM'

Akşener'in istifasını istediği İYİ Parti İBB Grupbaşkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim” İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

CHP İLE İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Özkan, İYİ Parti’nin kararının ardından yaptığı açıklamalarda, “İYİ Parti’nin hem İstanbul hem Ankara ilçe teşkilatları hem de 60 il başkanımız Genel Başkanımız Meral Akşener’le buluştu. Büyük bir çoğunluğu yoğun bir şekilde iş birliğinden yanaydı. Ben “Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz” mesajımı bu bilgiyle attım. Genel Başkanımız değil ama bazı başkan yardımcılarımız “keşke atmasaydın bu mesajı” diye sitem etti. Lakin ben kitabın ortasından konuşan, açık sözlü bir siyasetçiyim” ifadelerini kullanmıştı.

Özkan, Genel İdare Kurulu kararının ardından da “Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz” yazmıştı.