İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması: Milletvekili Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapılacak yeni yola "Şeyh Said Bulvarı" adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine “Şeyh Said”i savunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldı.

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İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması: Milletvekili Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapılacak yeni yola "Şeyh Said Bulvarı" adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine “Şeyh Said”i savunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu’na partisinden tepki geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Şeyh Said tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ensarioğlu, "Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum" dedi.

“DİSİPLİN SÜRECİ İVEDİLİKLE BAŞLATILMIŞTIR”

"Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir” diyen Ensarioğlu hakkında İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı.

Zorlu açıklamasında, Ensarioğlu hakkında İYİ Parti tarafından disiplin sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Zorlu şunları yazdı:

“İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır.”

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İYİ Parti Kürşad Zorlu Milletvekili
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