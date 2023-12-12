CHP'li Güneşhan'dan sporda şiddetin soruşturulması için önerge

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi İsmet Güneşhan, Ankaragücü ile ÇAYKUR Rizespor maçında kulüp başkanının ve beraberindekilerin hakeme saldırıda bulunması üzerine bir açıklamada bulundu ve sporda şiddetin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Önergesi hazırladı.

Güneşhan sporun bir fiziksel aktivite, eğlence aracı ve dostluk göstergesinin ötesine geçerek endüstrileşmesiyle birlikte hiç beklenmeyen olaylar yaşandığını belirtti. Şiddetin de sporun metalaşmasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Güneşhan, iktidarın spora müdahale edebilmek amacıyla federasyonları ve ona bağlı kurulların bağımsızlığını aşındırdığını da sözlerine ekledi.

Güneşhan önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Sporun bir fiziksel aktivite, eğlence aracı ve dostluk göstergesinin ötesine geçerek endüstrileşmesiyle birlikte hiç beklenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Sporun metalaşması, kötü sonuçların ve özellikle şiddetin nedenlerinden biridir.

Ülkemizde sporda şiddet sıklıkla görülen, neredeyse olağanlaşan ve kimi çabalara rağmen önüne geçilemeyen bir durumdur. Ankaragücü ile ÇAYKUR Rizespor maçında kulüp başkanının ve beraberindekilerin hakeme saldırıda bulunması ve yaralaması şiddetin geldiği noktayı göstermektedir.

Sporda şiddet yalnızca kınamayla, alınacak birkaç yasak ya da verilecek birkaç disiplin cezasıyla çözülebilecek sınırın ötesine geçmiştir. Bu nedenle kapsamlı bir araştırmaya, detaylı bir çalışmaya, radikal kararlar alınmasına ve yapısal reformlar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle daha önce atılmış adımların neden sporda şiddet konusunda çözüm olmadığını incelemek gerekmektedir.

Passolig, sporda şiddetin önüne geçeceği gerekçesiyle iktidar tarafından methiyeler düzülmüş bir uygulamayken, geldiğimiz noktada sadece belli gruplara maddi çıkar sağlamanın ötesine geçememiştir. Genel olarak iktidarın bu konuyu çözmekten uzak bir tavır içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bunda en önemli gerekçelerden biri iktidarın genel tutumunun sporda da devam etmesidir. Başta futbol olmak üzere, iktidarın spora müdahale etme isteği, federasyon başkanlarını belirleyerek sporu dizayn etme çabaları herkesin malumudur. Bunun önüne geçebilmek için ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Federasyonların, onlara bağlı kurulların ve hakemlerin bağımsızlığının sağlanması ve yalnızca ilgili sporla ilişkili çalışmalar yapabilmesi amacıyla yapısal reformlar gerekmektedir.

Cezaların caydırıcılığının temele alınmasını, farkındalık ve bilinçlendirmenin artırılmasını, federasyon başkanlarının ve hakemlerin tarafsızlığının sağlanmasını, sporun ekonomik temellerinin kayıt dışı yöntemlere alet edilmemesini gerçekleştirmek için topyekûn bir çaba gösterilmelidir. Aksi takdirde bu sorunun önüne geçilemeyeceği açıktır.

Bu bağlamda genelde sporda, özelde ise futbolda şiddetin önüne geçilebilmesi için bu sorunun nedenlerinin ve çözüm yollarının, dünya örneklerinin incelenerek araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM iç Tüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem