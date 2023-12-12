Meclis'te konuşma yapıyordu: Saadet Partili vekil birden yere yığıldı

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de konuşmasını bitirmek üzereyken bir anda yere düştü.

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TBMM'de 2024 Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirmesinin ardından birden yere yığıldı.

Bayıldığı belirtilen vekil Hasan Bitmez'in sağlığıyla ilgili henüz bir bilgi gelmezken, neden dolayı bayıldığı da bilinmiyor.

Mesleği hekim olan vekiller, Bitmez'e kalp masajı yaptı. Bitmez'in ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hasan Bitmez'in yere yığılmasının ardından Meclis'te birleşime 20 dakikalık ara verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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